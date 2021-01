Éric Peultier : « Sochaux 2022, une équation à beaucoup d’inconnues »

On impose aux salariés d’aller travailler à la maison. C’est PSA, mais aussi le Gouvernement, avec la crise covid. Je n’aime pas cette notion de télétravail. Il y a des choses qui ont déjà été négociées dans nos deux précédents accords chez PSA, où nous avons eu bien des difficultés à le mettre en place. À l’époque, la direction – et ça ne remonte pas à si longtemps – disait : « Non. Ce n’est pas possible de faire télétravailler les gens, qu’ils restent à la maison et qu’ils bossent. » Aujourd’hui, c’est un revirement complet, en disant : « Tout le monde doit rester à la maison. » Les salariés ne sont pas protégés par un accord et surtout ne bénéficient de rien. Ce que nous disons à FO, c’est que le télétravail doit être un choix. Pourquoi doit-il le choisir ? Parce que tous les salariés n’ont pas la possibilité de télétravailler dans de bonnes conditions. Le télétravail, ce n’est pas je pose mon ordi sur la table de la cuisine et je m’assois sur le tabouret. Ce ne sont pas des conditions de travail acceptables. Le télétravail impose un certain nombre de règles pour que les salariés puissent travailler dans de bonnes conditions à la maison. Dans ce cadre, la direction doit donner des compensations financières, pour peut-être investir dans un bureau, un fauteuil, un écran, les connexions Internet… Tout cela doit se mettre en place et se négocier. Aujourd’hui, la direction freine des quatre fers et se retranche derrière le Gouvernement. FO a négocié au niveau national un accord interprofessionnel sur le télétravail, qui dit bien que le télétravail reste du double volontariat. C’est-à-dire que le salarié et le patron doivent être d’accord. Après, restera à gérer toute la problématique des accidents ou du droit à la déconnexion.