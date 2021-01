PSA : 310 000 véhicules sont sortis de l’usine de Sochaux en 2020

Cette baisse de près de 40 % s’explique évidemment par la crise sanitaire. L’usine a été arrêtée au printemps, lors du 1er confinement, pendant 6 semaines. La montée en charge est revenue progressivement, pour « tenir compte des marchés et s’assurer de la bonne exécution de notre protocole covid », indique la direction. Mais toutes les tournées n’avaient pas été relancées. Le retour de l’équipe de week-end (VSD), la 4e sur le système 2 (produisant les 3008, 5008 et Opel Grandland X), était envisagé mi-novembre ; le second confinement a éteint ce souhait. Ce second confinement a aussi entraîné « la fermeture des concessions », rappelle la direction, limitant les ventes.