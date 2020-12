PSA : 3 jours de travail confirmés pendant les vacances de Noël à Sochaux

Par une communication interne, la direction de PSA Sochaux a annoncé l’organisation de séances supplémentaires de travail pendant les vacances de Noël, sur le système 2 (3008, 5008 et Opel Grandland X). L’objectif est de produire 1 200 véhicules supplémentaires ; la production quotidienne est de 1 700 votiures. Cette opportunité avait été évoquée lors du dernier comité social et économique (CSE), fin novembre. C’est la 2e fois dans son histoire que le site travaille entre les

fêtes, après 2019. Ce sera la seule unité de PSA en France qui

travaillera pendant les fêtes.

Ces séances sont programmées les 28, 29 et 30 décembre. Une seule équipe, composée de 700 personnes, travaillera chaque jour, sur la base du volontariat. « Je tiens particulièrement à remercier les sochaliens qui une nouvelle fois ont répondu présents, en acceptant de revenir travailler pendant les congés », apprécie Christophe Montavon, le directeur de la production, cité par le communiqué. « Nous devons tous nous féliciter de la réussite commerciale des Peugeot 3008, 5008, dans une année dont je ne vous rappellerais pas combien elle a été difficile, avec les six semaines d’arrêt et le redémarrage progressif à l’issue du 1er confinement », poursuit-il.

Lors de cette proposition, les syndicats s’étaient réjouis de cette « bonne nouvelle ». Force ouvrière avait regretté la « prime ridicule » de 75 euros pour trois jours et « les sacrifices » supplémentaires demandés aux salariés. La CFDT demandait d’être vigilant sur « les conditions de travail » et demandait notamment le retour de l’équipe de week-end (VSD). Les trois jours travaillés viendront compléter la banque de jours de congés des salariés.