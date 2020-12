Sochaux : une équipe envisagée pendant les vacances de Noël à PSA

« Ces volumes de production supplémentaires sont une bonne nouvelle », note la CFDT, qui alerte également « sur la difficulté d’organisation des équipes ». Force ouvrière apprécie aussi la nouvelle mais remarque qu’elle implique « encore des sacrifices pour l’ensemble des salariés… et surtout un manque de reconnaissance par une prime ridicule ».

Le retour de l’équipe week-end, nommées VSD, n’a pas été évoquée ce vendredi matin à l’occasion du comité social et économique (CSE) extraordinaire. « Depuis l’allégement du confinement on sent une reprise notable de l’activité et le retour de l’horaire VSD doit être envisager pour soulager les tournées existantes », analyse la CFDT. Cela doit permettre, selon le syndicat, « de répondre aux demandes de volumes » et de « ne pas dégrader les conditions de travail déjà difficiles ».

Aucune date n’est encore fixée pour la reprise en janvier. Peut-être dès le 4 janvier sur le système 2 évoque la direction. « Ce point sera confirmé lors d’un prochain CSE », indique-t-elle.