Stellantis : l’usine de Sochaux à l’arrêt (au moins) jusqu’à mardi

La pénurie de semi-conducteurs se poursuit. L’usine Stellantis de Sochaux est à l’arrêt depuis l’équipe de nuit de mardi. Aucune équipe de montage n’a travaillé mercredi et jeudi (notre article). Et l’usine est à l’arrêt, apprend-t-on auprès de la direction, pour les trois tournées, ce vendredi 17 juin, lundi 20 juin et mardi 21 juin. Pour le moment. Les séances supplémentaires initialement prévues ce week-end sont déprogrammées. Le prochain point est programmé mardi, en fin de journée.

Actuellement, l’usine produit quotidiennement environ 900 voitures sur la nouvelle ligne de production, avec trois équipes. L’équipe de nuit – la dernière à opérer le changement – a basculé sur le nouveau système dans la nuit du 30 au 31 mai. Des ajustements et des réglages sont toujours en cours pour que la ligne trouve son rythme de croisière. On peut donc estimer que sur cette période (cinq journées avec trois séances quotidiennes annulées), ce sont environ 4 500 voitures qui ne seront pas produites à l’usine Stellantis de Sochaux.