Stellantis : déjà sept séances annulées cette semaine à l’usine de Sochaux

Depuis plus de 2 mois (notre article), l’usine Stellantis de Sochaux était plutôt épargnée par les annulations de séance, provoquées par la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Certes, la séance supplémentaire programmée le lundi de Pentecôte a été déprogrammée, mais aucune séance n’avait été annulée depuis le mois d’avril. Ce lundi matin, la direction de l’usine de Sochaux a annulé la séance de nuit de mardi, les trois séances de mercredi et les trois séances de jeudi, soit sept séances déjà annulées. Le prochain point est programmé jeudi, à 17 h, alors que le numéro vert vient d’être réactivé. Et à l’écoute de plusieurs voix syndicales, l’inquiétude est de mise au sujet du maintien des séances de vendredi. « On se bat chaque jour pour que ce soit le plus court possible », assure une porte-parole de l’usine.



La CFE-CGC a demandé que ces journées sans montage doivent permettre de « poursuivre le déverminage de la nouvelle ligne de fabrication et d’améliorer les espaces sociaux », indique Christelle Toillon, déléguée syndicale CFE-CGC à Sochaux. Des formations sont aussi envisagées confirme le syndicat. « C’est malheureusement la politique de délocalisations des productions qui montre une fois de plus que ce sont les salariés qui en subissent les conséquences, dénonce Force ouvrière. Et d’ajouter : Alors que le coût de la vie ne fait qu’augmenter, les salariés de Stellantis Sochaux vont perdre de l’argent par la faute aux politiques de délocalisations ! » La CFDT reproche, de son côté, que les séances supplémentaires programmées samedi et dimanche dans le calendrier ne soient pas déjà annulées.