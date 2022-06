Stellantis : cette montée en cadence qui fait grincer des dents à Sochaux

« Les pannes sont trop nombreuses ! » déplore le syndicat Force Ouvrière dans un communiqué, concernant le nouveau système de montage de Sochaux 2022. Contactée par téléphone, la direction confie qu’effectivement « pour le moment, nous avons des aléas concernant le nouveau montage ». Elle ne s’inquiète pour autant pas plus que ça : « Cela fait partie des débuts, nous sommes sur notre montée en cadence », confie-t-elle, alors que l’équipe de nuit, dernière équipe à rejoindre le nouveau montage, a pris son poste dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 mai.

Les syndicats, de leurs côtés, dénoncent des dépassements à répétition. « Les dépassements sont un gros point de crispation. C’est très compliqué pour l’organisation, les covoiturages, la vie familiale. Les dépassements le vendredi devaient être exceptionnels et sont plutôt monnaie courante », explique Benoît Vernier, délégué syndical de la CFDT. « Cela fait trois semaines que la CFDT exige des règles claires et précises concernant la mise en oeuvre des allongements d’horaires », précise-t-il dans un communiqué.