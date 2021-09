Semi-conducteurs : « Le segment automobile devient secondaire »

Selon le chercheur, il y a aussi une dimension structurelle à cette crise, avec le positionnement de la Chine sur les terres rares, essentielles à la fabrication des semi-conducteurs. « La Chine domine largement la production et les ressources », observe le chercheur. Selon un article de Le Tribune, signé par deux enseignants de l’EM Normandie, une école de commerce basée notamment à Caen et Paris, la Chine concentre 80 % des terres rares produites dans le monde. Et Bertrand Vincent précise que 45 % des ressources mondiales sont dans ses sous-sols. En parallèle, la production de semi-conducteurs est concentrée en Asie, surtout en Corée du Sud et à Taïwan. L’Europe ne produit que 5 % de ces semi-conducteurs. « La production est asiatique et les ressources contrôlées par la Chine », résume Vincent Bertrand, qui rappelle aussi la guerre commerciale qui se joue entre la Chine et les États-Unis.



À présent, que fait-on ? Le député européen MoDem Christophe Grudler, domicilié à Belfort, évoquait dans un communiqué (notre article) l’urgence « de produire davantage de semi-conducteurs dans l’Union européenne ». Il rappelait l’annonce de la création de l’alliance européenne des semi-conducteurs en juillet 2021 par la Commission européenne, qui doit permettre de fabriquer 20 % de la production mondiale en 2030. « À l’échelle européenne, il y a une vraie prise de conscience », reconnait Vincent Bertrand. Elle remonte avant le covid-19, selon lui, et à Thierry Breton. Pendant longtemps, observe-t-il, l’Union européenne s’est largement construite « autour de l’idée du marché ». « Mais c’est très contraignant au point de vue industriel. Les arbitrages ont donc toujours été en faveur des consommateurs », analyse le chercheur. Le tournant, c’est la volonté de construire des gigafactories de batteries. L’autre tournant fut l’affaire Siemens-Alstom. « Il y a une volonté de réformer le droit à la concurrence, pour prendre plus en considération la question industrielle », note le chercheur. « Dans ces réflexions, l’idée est de conditionner le droit à la concurrence à davantage de critères industriels, pour ne pas passer à côté d’opportunités industrielles », poursuit l’universitaire. La volonté de construire un projet européen autour des semi-conducteurs va dans ce sens. « Mais on aura toujours le problème des terres rares », tempère Vincent Bernard. Les matières premières, un autre sujet d’inquiétude des industries françaises.