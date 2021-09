Stellantis : clap de fin pour la Peugeot 308 à Sochaux le 10 septembre

À partir du 10 septembre, l’usine Stellantis de Sochaux va tourner une page importante de son histoire*. On ne produira plus la Peugeot 308, lancée en 2007. La production s’arrête le 9 septembre. La deuxième génération de ce modèle, produite depuis 2013 et restylé en 2017, a été fabriquée à 1 310 000 exemplaires à Sochaux indique la direction de l’établissement. Au-delà du modèle, cet arrêt entraîne une révolution. L’usine n’aura, dorénavant, qu’une seule ligne de production. C’est l’une des dernières étapes vers l’organisation Sochaux 2022, en mono-flux, qui doit assurer la pérennité pour les prochaines décennies de l’usine sochalienne, avec un investissement de 200 millions d’euros (retrouvez ici notre article sur la dernière phase du chantier). La nouvelle ligne sera totalement opérationnelle à l’été 2022.

« Avec cette ligne fermée, on va former le premier bataillon d’opérateurs du système 3 (le nom de la nouvelle ligne de production, NDLR) », explique-t-on du côté de la direction de l’usine. « Cet arrêt permet la poursuite de Sochaux 2022 », ajoute-t-on. Des éléments de cette ligne de production seront aussi démontés et remontés dans le nouveau bâtiment de montage. L’arrêt a été « progressif », insiste un porte-parole de l’usine, qui rappelle également les formations mises en place. La CFE-CGC, syndicat catégoriel de cadres et techniciens, se dit très vigilante sur les formations qui doivent être dispensées aux équipes transférées. « Nous attendons de vraies formations. Une personne qui quitte son poste ne doit pas être parachutée sans compétences ni informations sur une nouvelle mission », relève Christelle Toillon, de la CFE-CGC.

« Quasiment tout le monde connaît son point de chute », rassure la direction. Les salariés du système 1, qui produisait la Peugeot 308, sont redirigés vers le système 2, qui produit les Peugeot 3008 et 5008, ou le système 3. Pour cette dernière, les salariés préparent la mise en route de la nouvelle ligne de production. Ils assureront les essais, dont celui du premier passage d’un véhicule, programmé le 13 décembre. La direction précise que les salariés ont pu émettre des souhaits sur les tournées du système 2 (journées ou nuit) qu’ils voulaient rejoindre. Une possibilité de mobilité vers l’usine de Mulhouse, avec une prime de 4 500 euros.