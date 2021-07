Stellantis : « La dernière ligne droite de Sochaux 2022 » [vidéos]

L’usine de Sochaux a été construite en 1912. Les Peugeot quittaient alors la vallée du Gland pour s’installer sur des terrains plats et libres, moins onéreux, répondant mieux aux évolutions de l’industrie. Les premières chaines de production faisaient leur apparition. Depuis, l’usine a évolué. S’est transformée. Ce siècle d’histoires industrielles à Sochaux n’est pas neutre dans la production d’aujourd’hui. Les flux sont « subis », explique Christian Teixera. Ils ne sont pas optimisés. Encore moins logiques. Avec Sochaux 2022, on va faire « table rase » de cette organisation prévient-il. On cherche une production plus efficace et plus efficiente. Surtout, l’ambition est de construire le site le plus efficient, mondialement, de la gamme des SUV-C (3008 et 5008).