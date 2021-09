Sochaux : la direction de Stellantis suspend l’équipe de nuit

« Il va y avoir aussi un impact fort chez les sous-traitants », alerte également Éric Peultier, de Force ouvrière. Les sous-traitants aussi vont limiter leur recours à l’intérim estime-t-il. « Depuis le début de cette crise , nous avons été placés par les circonstances dans une situation totalement inédite. Chacun a fait face à une situation personnelle fortement contrainte et une situation professionnelle extrêmement dégradée », commente la CFE-CGC, dans un communiqué de presse, et qui demande à la direction un « accompagnement individuel » des salariés. « Cette décision doit permettre de limiter le recours à l’activité partielle et permettre une reprise de la production sur les deux tournées restantes », adhère Benoit vernier, de la CFDT. Mais il rappelle tous les impacts sociaux : modification de la vie de famille ; arrêt de l’intérim ; gestion des sureffectifs. « L’aspect social doit devenir une priorité », insiste-t-il, alors que le projet Sochaux 2022 accélère. « D’autre solution son possible notamment par une baisse de la cadence de production et une meilleure répartition du travail, estime Jérôme Boussard, secrétaire général de la CGT Sochaux, afin de conserver tous les emplois et dans tous les horaires. Travailler moins pour travailler tous. » La CGT insiste aussi sur les six milliards de bénéfices enregistrés par Stellantis depuis la fusion. Et l’Unsa d’embrayer : « Une fois de plus, tout est dévoilé à la dernière minute. c’est en courant que les hiérarchiques doivent réorganiser la distribution du travail et que les salariés doivent réorganiser leur vie privée. »