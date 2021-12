Nord Franche-Comté : en 10 mois, les premières victoires de l’incubateur Apsiis

Autre satisfaction, les projets autour de l’outil numérique de maquettage des projets hydrogène (lire notre article de présentation). De nombreux acteurs envisageaient la création d’un tel outil, sans jamais le faire. Apsiis a provoqué la rencontre d’une PME belfortaine spécialisée dans la modélisation (EuroCFD) et d’un géant de l’ingéniérie, Capgemini engineering (ex-Altran), le tout coaché par un ingénieur de General Electric. « Cet outil de maquettage multiphysique est révolutionnaire, puisqu’il vise à démocratiser l’usage d’un outil de modélisation à destination des bureau d’études et clients finaux de projets hydrogène », détaille Apsiis. L’outil créé, une réflexion est lancée pour le commercialiser. Une entreprise pourrait être lancée en 2022. Aujourd’hui, on sonde le marché, ses besoins et on réfléchit au produit et à ses services : location ; vente ; licence ; personnalisation… « Tout le monde pensait à ce projet. Mais sans Apsiis, cela n’aurait pas eu lieu », insiste Philippe Petitcolin.