Nucléaire : faire de Belfort « le leader mondial » des petits réacteurs modulaires

Comme lors de la présentation de l’association, les interlocuteurs ont rappelé les deux axes de travaux : l’hydrogène et le nucléaire. Et sur ce dernier point, Philippe Petitcolin a replacé le dossier des Small modular reactor, des petits réacteurs nucléaires modulaires, qui équipent notamment les porte-avions et les sous-marins nucléaires français. Depuis plusieurs années, ce sujet va et vient. L’attente d’annonces autour du nucléaire par Emmanuel Macron – que ce soit la construction de six réacteurs de nouvelle génération ou le rachat de la branche nucléaire de General Electric par EDF – remet ce dossier au cœur du jeu. Et Apsiis mène une campagne de lobbying pour que Belfort accueille cette activité. « Il se passe des choses dans le nucléaire », confirme Damien Meslot.

En 2019, EDF avait présenté, avec Naval Group, le CEA et TechnicAtome un projet de SMR, le projet Numard. En novembre 2020, Rolls Royce a annoncé son intention de développer 16 projets SMR au Royaume Uni. Au mois de mai, il a même présenté un design. « Les centrales SMR (small modular reactor, NDLR) doivent être commercialisées et conçues à Belfort », estime Philippe Petitcolin. Selon lui, 72 projets sont envisagés dans le monde avec ces équipements, permettant de concevoir des centrales plus petites, dans lesquelles on peut réduire les coûts de production et les temps de construction. On peut fabriquer les SMR en usine, puis les transporter sur le site, comme on le fait avec les turbines à gaz par exemple. « Il y a un enjeu pour la décarbonation de l’électricité », insiste Philippe Petitcolin.

Selon l’association, la capacité de Belfort à avoir conçu et intégré des centrales électriques de tout type lui donne un coup d’avance sur le dossier, sur lequel la France doit se positionner. La cité a les compétences. Belfort sait fabriquer les turbines et les alternateurs des centrales – appelés ilots conventionnels – et saint intégrer ces équipements. En plus, « il y a un marché à l’export », insiste Philippe Petitcolin. Belfort dispose aussi des qualités pour vendre structures à l’international : les anciennes équipes de l’entité turbines à gaz le faisaient au quotidien. Et Belfort doit devenir « le leader mondial » des SMR. « Il y a une très bonne opportunité pour un acteur majeur sur le marché européen », glisse Philippe Petitcolin.