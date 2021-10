Emmanuel Macron : « Devenir leader de l’hydrogène vert en 2030 »

« Mieux produire, mieux vivre, mieux comprendre le monde. » Tel est l’objectif présenté par Emmanuel Macron, président de la République, à l’occasion de la présentation de son plan d’investissements « France 2030 ». 10 objectifs sont définis par le chef de l’État.

Le premier est l’enjeu du nucléaire insiste Emmanuel Macron. Près d’un milliard d’investissement sont envisagés d’ici 2030. « Il faut réinventer le nucléaire », insiste-t-il, glissant à cette occasion qu’il reviendra prochainement « sur l’opportunité » de nouveaux réacteurs nucléaires. « Les 200 000 Françaises et Français qui travaillent dans le secteur du nucléaire, c’est une chance parce que c’est ce qui nous permet d’être le pays en Europe, qui est parmi ceux émettent le moins de tonnes par CO2 par l’électricité produite », a-t-il précisé.

À cette occasion, il a annoncé la nécessité de s’inscrire dans le déploiement des small modular reactor, une technologie plus sûre et plus modulaire. L’association belfortaine Apsiis militait au début de l’été sur la nécessité de positionner Belfort sur la carte de ce déploiement, grâce à ses compétences en intégration (lire notre article). Le nucléaire doit répondre aux défis de la sécurité et d’une meilleure gestion des déchets nucléaires, où des innovations sont attendues.