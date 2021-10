Nicolas Soret : « Nous sommes présents à toutes les étapes de la vie de l’entreprise »

L’agence économique régionale mène un travail de prospection et une mission de pédagogie dans les territoires. Quand j’ai déjeuné avec le président de France hydrogène, il m’a dit que l’une des problématiques est de comprimer l’hydrogène. À Joigny (où il est maire, dans l’Yonne, NDLR), j’ai une magnifique PME – les compresseurs Guernet – qui dispose de brevets à l’international. J’appelle le président. Il me dit qu’il sent bien que l’hydrogène va le concerner. Il me dit : « Je produits 300 moteurs diesel et je vois bien qu’il va falloir que je bouge. Je regarde mais je ne sais pas comment m’y prendre. » Notre métier va consister à expliquer qu’il y a des ressources en Bourgogne-Franche-Comté. Quand on finance le pôle Véhicule du futur (l’organisateur du Forum Hydrogen business for climate, NDLR) ou l’agence économique régionale, nous permettons à la filière de se structurer.