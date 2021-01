L’artiste Saype poursuit sa chaine humaine en Afrique du Sud

9e étape, pour Saype, dans son projet Beyond the wall, la plus grande fresque humaine au monde. Il a posé ses valises au Cap, en Afrique du Sud, où il a réalisé trois fresques dans trois quartiers de cette ville que l’on surnomme la cité mère. Cette étape est loin d’être anodine, aujourd’hui, alors que le pays est sous le feu des projecteurs avec la diffusion d’un variant du virus responsable de la covid-19, dit variant sud-africain.

Le projet Beyond the wall, débuté en juin 2019, va s’étendre sur plusieurs années et comprend 41 étapes, réparties en Europe, Amérique, Afrique, Asie et Océanie.