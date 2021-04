La destitution de Nadine Mercier et Nicolas Pacquot au cœur des fractures de Pays de Montbéliard Agglomération

Nicolas Pacquot a insisté, de son côté, sur ce qu’est une agglomération. Ce n’est pas une mairie « que l’on administre », mais c’est une collectivité qui « se gouverne », en respectant les sensibilités et les diversités du territoire. La président « n’est pas le chef d’une majorité », appuie-t-il. Et de rappeler, que le 11 juillet, ils ont été élus à la majorité absolue, « contre vos deux candidats », interpelle Nicolas Pacquot. « Nous n’avons pas signé un accord de loyauté », insiste-t-il. Jean Fried, maire d’Allenjoie, membres des Indépendants et Solidaires, de résumer : « On ne doit loyauté qu’à celui qui nous a choisi. » « Nous payons notre liberté, notre détermination et notre refus de voter votre augmentation d’indemnités », argue Nicolas Pacquot. Et de lister les dossiers marqués par l’opacité : le conservatoire, la clinique, le dossier sur l’eau, le tourisme… « Pour une fois, la gauche et la droite travaillent ensemble », rétorque pour sa part le maire Les Républicains de Colombier-Fontaine, Matthieu Bloch, président du groupe majoritaire.

En toile de fond, on dénonce toujours les conditions d’élection du 11 juillet. « Vous avez rejeté nos mains tendues », regrette Jean Fried, alors que cinq vice-présidents ont été donnés « au faiseur de roi (Martial Bourquin, NDLR) ». « Vous n’avez jamais respecté la représentativité », glisse-t-il. Lors du premier tour du scrutin pour élire le nouveau président de PMA, Nicolas Pacquot avait terminé 2e avec 39 voix contre 45 pour Charles Demouge. Martial Bourquin avait terminé 3e (notre article).