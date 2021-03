PMA : Charles Demouge retire les délégations de Nicolas Pacquot et Nadine Mercier

« Je vous informe que je viens de procéder au retrait des délégations de Madame Nadine Mercier et de Monsieur Nicolas Pacquot, Vice-Présidents de Pays de Montbéliard Agglomération », écrit Charles Demouge, président Les Républicains de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), dans un courrier adressé à tous les élus communautaires et que Le Trois a pu consulter, en date du 17 mars.

Le président de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) informe que « cette décision sera exécutoire à compter du 18 mars 2021 », poursuit-il dans un lettre qui fait l’économie des justifications.

Nicolas Pacquot, maire d’Étouvans, a été élu 3e vice-président de l’agglomération le 11 juillet, lors d’une élection rocambolesque (notre article). Il était en charge du numérique. Nadine Mercier, 8e vice-présidente, élue à Valentigney, était en charge de la politique agricole et du projet alimentaire territorial. Les deux sont membres du groupe Indépendants et solidaires. Malgré des accords entre Charles Demouge, Marie-Noëlle Biguinet et Martial Bourquin (non officiellement), la liste menée alors par Nicolas Pacquot avait réussi à placer deux vice-présidents dans l’exécutif de l’agglomération ; initialement, alors qu’il avait terminé 2e au premier tour du scrutin pour élire le président, aucune vice-présidence n’était proposée à son groupe.