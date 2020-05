Jeune homme tué par balle à Besançon : le tireur présumé interpellé

La vie de ce quartier sensible a été rythmée entre novembre et mars par des affrontements armés entre bandes rivales pour le contrôle du trafic de drogue. Dans le cadre de ces règlements de compte, un jeune homme de 23 ans avait été tué de deux balles et son passager de 21 ans avait été grièvement blessé début mars à proximité du centre de Besançon. Le maire de la ville, Jean-Louis Fousseret (LREM), a indiqué lundi à l’Est Républicain qu’il avait demandé la venue de renforts supplémentaires de forces de l’ordre.

Le procureur de Besançon tiendra une conférence de presse mercredi, à l’issue de la garde à vue des personnes interpellées. La députée LREM du Doubs, Fanette Charvier, a de son côté écrit au ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, pour réclamer des « mesures pérennes et globales » afin de « lutter efficacement contre la mainmise des trafiquants de drogue et de garantir la sérénité du quartier au quotidien ».