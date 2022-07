Jean-Pierre Chevènement promu au grade de commandeur de la Légion d’honneur

Jean-Pierre Chevènement a été promu au grade de commandeur de la légion d’honneur par la Première ministre Élisabeth Borne, lors de la promotion du 14-Juillet. Il est nommé à ce grade en compagnie de Jean Castex, ancien Premier ministre. Pour cette promotion de la fête nationale 2022, 329 personnes ont été décorées, dont 270 chevaliers, 39 officiers, 14 commandeurs et trois grands officiers, en plus des trois grand-croix, selon l’AFP. L’ordre de la Légion d’honneur comprend trois grades (chevalier ; officier ; commandeur) et deux dignités (grand officier et Grand-croix).

Cette promotion au grade de commandeur salue, comme l’indique le décret paru au Journal officiel, « 59 ans de service ». Jean-Pierre Chevènement a été ministre de la Recherche et de l’industrie (1981-1983), de l’Éducation nationale (1984-1986), ministre de la Défense (1988-1991), mais aussi ministre de l’Intérieur (1997-2000). Jean-Pierre Chevènement a été plusieurs fois députés du Territoire de Belfort (1973-1981 ; 1986-1988 ; 1991-1997 ; 2000-2002). Il a été sénateur du Territoire de Belfort (2008-2014). Il a été maire de Belfort de 1983 à 1997, puis de 2001 à 2007.