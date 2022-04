Législatives : ce candidat chevènementiste qui bouscule la politique belfortaine

Mais s’il profite de cette tribune pour clarifier sa position vis-à-vis de la posture de la figure tutélaire du Territoire de Belfort, il encourage aussi implicitement son choix en faveur d’une candidature de Mathilde Regnaud. Il marque surtout sa différence avec l’autre mouvement de gauche du Territoire de Belfort. Il attaque Bastien Faudot, élu municipal et départemental d’opposition, membre de la Gauche républicaine et socialiste (GRS), ancien proche de Jean-Pierre Chevènement et de Christian Proust. Leur rupture est actée depuis la campagne municipale, fin 2019. Christian Proust lui reproche (voir post Facebook ci-dessus) de véhiculer une « rumeur » dans laquelle il soutiendrait Jean-Pierre Chevènement.

Contacté, Bastien Faudot affirme n’avoir jamais sous-entendu que Christian Proust soutiendrait un candidat de Jean-Pierre Chevènement. Dans un texto émanant de l’élu GRS et destiné à un membre de La France insoumise du Territoire de Belfort, que Le Trois a pu consulter, Bastien Faudot affirme : « Proust a garanti [à Jean-Pierre Chevènement] qu’il ne l’embêterait pas au nord (dans la 2e circonscription, NDLR). » Ce message est à l’origine de cette rumeur que Christian Proust considère avec intérêt. Selon Bastien Faudot, il n’évoque pas le soutien de l’ancien président du Département à un candidat de Jean-Pierre Chevènement mais plutôt une posture où il ne viendrait pas menacer pas son ancien mentor. Se pose alors la question de la candidature de Mathilde Regnaud et de la circonscription où elle s’engagerait. Nord ou Sud ? Et explique aussi pourquoi Samia Jaber, proche de Bastien Faudot, a dégainé une candidature dans l’entre-deux tour de la présidentielle (lire notre article) dans la 2e circonscription du Territoire de Belfort. Christian Proust dénonce justement, ensuite, cette « candidature de division » assure-t-il. « Si elle était maintenue, cette candidature n’aurait pour seul effet que de rendre plus difficile l’élection pourtant possible d’un.e député.e de l’union populaire compte tenu de la division de la droite », estime Christian Proust. La candidature de Samia Jaber, conseillère municipale et départementale d’opposition, s’inscrit dans des thématiques chères à Jean-Pierre Chevènement, celles de l’industrie, des valeurs républicaines et de la souveraineté. Mais en marquant catégoriquement un attachement à gauche, en opposition à « l’ultra-libéralisme’ d’Emmanuel Macron.

Au-delà de la dénonciation d’une « rumeur » – qui tout en la dénonçant lui donne du corps – on observe surtout des postures en réaction au retour de Jean-Pierre Chevènement dans le jeu politique belfortain. Chacun se place et redoute qu’une autre force de gauche ne vienne diviser les voix. Surtout, ce retour oblige à abattre ses cartes de crainte d’être dépassé. Qui pour porter les grandes idées qui ont marqué le parcours politique de Jean-Pierre Chevènement ? Et où se placent-elles dans cette recomposition politique qui s’opère en France ? C’est dans une lutte fratricide que s’est engagé ce débat qui va animer les prochaines élections législatives dans le Territoire de Belfort.