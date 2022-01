Législatives : Didier Vallverdu (LR) lance le match contre Michel Zumkeller (UDI)

Ce mercredi soir, dans la salle du conseil de la mairie d’Offemont, Didier Vallverdu, maire Les Républicains (LR) de Rougemont-le-Château, et vice-président du conseil départemental, fait une démonstration de force. Il vient de réunir le comité de soutien à sa candidature pour participer aux élections législatives des 12 et 19 juin, dans la 2e circonscription du Territoire de Belfort. Sa suppléante sera Évelyne Caloprisco, adjointe au maire de Belfort. Mercredi soir, Didier Vallverdu a insisté sur les soutiens qu’il a reçus : 24 des 42 maires de la circonscription, 2 anciens maires, 4 adjoints, représentant 30 communes. Il y a un « effet de masse », assure un proche de Didier Vallverdu. Ce dernier a insisté, pendant son discours, sur « les différentes sensibilités politiques » présentes. Il a souligné son « ancrage », « son regard d’élus de proximité ». « Nous sommes des élus à portée d’engueulade », a-t-il souri.

Le parti Les Républicains l’a bien nommé « chef de file » de la formation politique dans cette circonscription pour cette échéance électorale. Cela ne veut pas dire investi. L’investiture se décide à l’échelle nationale, notamment dans le cadre d’un accord entre le parti Les Républicains et l’union des démocrates et indépendants (UDI). Et l’UDI tient cette circonscription, en la personne de Michel Zumkeller, depuis 2002. Il est, surtout, président de la commission nationale d’investiture de l’UDI. Michel Zumkeller est, qui plus est, bien candidat aux élections législatives. Il l’a confirmé au Trois par téléphone. « Dans le cadre d’un accord national UDI-LR, les sortants sont préservés », ajoute-t-il. Entre les lignes, il n’y a pas de débat à avoir, c’est déjà tranché et le candidat, c’est lui. « C’est moi le candidat LR-UDI sur la 2e circonscription, rappelle-t-il, et Ian Boucard (LR) sur la 1re circonscription. »