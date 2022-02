Jean-Pierre Chevènement au chevet de la souveraineté industrielle d’Emmanuel Macron

Plus loin, lors des échanges avec les salariés, et avant le discours, Jean-Pierre Chevènement a déclaré : « Ce [qu’Emmanuel Macron] va annoncer sert la France. » Les 6 EPR 2 confirmés, et les 8 additionnels dont l’opportunité sera étudiée, donnent surtout de la visibilité et du travail au site belfortain, qui intègrera prochainement l’écosystème EDF. « Belfort aussi est en train de renaître, avec le nucléaire », a insisté Emmanuel Macron en fin d’allocution, évoquant par ailleurs le déploiement de l’hydrogène, avec McPhy (notre article), et les commandes pour le TGV du futur, à Alstom.

Jean-Pierre Chevènement n’a pas oublié Belfort. Ni ses usines, là où il a pu organiser des conseils municipaux. Son lien fusionnel avec les Alsthommes est toujours bien présent. « J’ai fait un intense lobbying auprès d’Emmanuel Macron. Belfort est sauvé », a confié le Lion de Belfort à un proche. Ce même proche d’analyser : « Jean-Pierre Chevènement aura d’avantage été écouté par ses adversaires politiques que par la gauche ces 20 dernières années. Et c’est la raison pour laquelle la gauche est dans cet état-là aujourd’hui. » Son idée de souveraineté industrielle et énergétique a été au centre de la visite présidentielle ce jeudi.