Emmanuel Macron à Belfort: suivez le fil de la visite

14 h 30.- Emmanuel Macron arrive sur le site de GE à Belfort, avec Jean-Pierre Chevènement, Bruno Le Maire, Agnès Panier Runacher. Il salue les élus et se dirige vers les syndicalistes et les salariés.

14 h 39 .- Emmanuel Macron aux syndicats : « Iil faut des perspectives d’avenir et consolider le plan de charge. Donner des perspectives il y a les savoir-faire ». Jean-Pierre Chevènement : « Je suis témoin de toute cette affaire et pour une fois les choses vont dans le bon sens. Le président a mouillé sa chemine », réagit-il auprès des syndicats.

Damien Meslot : « On a connu une étape oû le gouvernement laissait faire ; vous avez laissé faire », concernant la cession à GE et réduction effectifs.

Emmanuel Maccron : « On n’a pas réussi à sortir les actifs souverains » (cession GE)

Syndicats: « Et les actifs hydro, on aimerait bien qu’ils soient aussi repris! »

Emmanuel Macron : « EDF s’est engagé, car il y avait une menace sur ces actifs souverains » (turbine)

Syndicats: « Les investisseurs privés dilapident l’argent ».

Emmanuel Macron : « On a besoin aussi d’investisseurs privés. Mais les cycles longs, l’état doit savoir les porter ».

14 h 54.- Échanges avec les salariés.

Emmanuel Macron : Vous avez parfois eu un « sentiment d’abandon, mais on avait identifié des le départ les activités le plus sensibles. Comme GE a décidé de faire des choix, on a amorcé un dialogue : c’est de consolider cette filière nucléaire française. EDF qui était sorti a complètement repris la filière, vous avez un acteur qui exploite. Discussions se sont engagées pour que les compétences industrielles ne soient fragilisées ou ne tombent ».

Emmanuel Macron parle d’« arrimer votre activité qui revient dans le giron de la grande maison.

Ces choix, on peut encore les faire aujourd’hui parce qu’il y a une très grande histoire industrielle ici, et parce que hommes ont acquis des compétences et qui les ont faites vivre . La période vécue a été très difficile, mais ce que je veux dire ici, c’est un message de confiance ».

« Vous avez porté à bout de bras, ici, ce savoir-faire. (…) Vous avez la confiance de la nation »

« On va revivre une phase d’expansion de la production ».

15 h 15.- Réponse du Président à un syndicaliste qui s’inquiète de la sécurité: « EPR 2 s’appuie sur maturité et retour d’expérience. Si on veut renaissance nucléaire il faut une sécurité absolue. On va avoir les meilleurs standards mondiaux et beaucoup de pays auront besoin de nucléaire et chercheront les meilleurs standards ».

Jean-Pierre Chevènement: « Le dernier réacteur commandé, c’était en 82! Là avec une commande de 6 EPR ça va nous donner de l’air! »

15 h 40.- Emmanuel Macron est encore dans les ateliers de GE. Son arrivée au pupitre est imminente pour son discours sur l’énergie et la filière nucléaire.

15 h 45.- Début du discours d’Emmanuel Macron.

« Beaucoup de fierté et d’humilité dans cette ville, avec la conscience de 150 ans d’histoire industrielle ».

« Exposer ce que sera la stratégie de la nation dans les décennies à venir ».

« Il n’y a pas de transition énergétique s’il n’y a pas de décarbonation ». Il lie aussi l’énergie au pouvoir d’chat à à l’indépendance de la France.

« Il nous faut construire une stratégie au long cours ». Des choix à éclairer par la science. Il s’appuie sur les travaux demandés à ERT sur l’énergie.

« Nous avons l’obligation d’engager sans attendre des dossiers structurants pour préparer l’avenir ».

« Faire en trente ans de la France le pays le premier à sortir de la dépendance énergétique »

Premier grand chantier: « consommer moins d’énergie ». Baisser de 40% nos consommations d’énergie en trente ans.

Ce n’est pas par la restriction, mais par l’innovation. Il nous faut faire le choix de changer de modèle tout en continuant à produire.

Réduire notre consommation, c’est décarboner notre énergie.

Je sais combien la filière hydrogène est importante. » Je vous confirme 194 millions d’euros d’aide à McPhy » pour soutenir la gigafactory . Il confirme aussi le soutien à Faurecia pour le site d’Allenjoie.

Une planification dans les prochains mois avec des soutiens identifiés pour les filières pour accompagner leur déploiement.

Chantier du siècle: produire d’avantage d’électricité décarbonée.

Nous aurons besoin de produire beaucoup plus d’électricité, et la clé est justement d’avoir une stratégie plurielle et de développer à la fois les énergies renouvelables et le nucléaire.

La réalité et ce que nous montre l’étude de RTE est que nous n’avons pas d’autre choix que de miser sur ces deux piliers.

Développer massivement les énergies renouvelables: le seul moyen pour répondre à court terme à nos besoins alors qu’il nous faut quinze ans pour développer le nucléaire.

Comment atteindre l’objectif de doublement des énergies renouvelables d’ici 2030? Ces énergies sont désormais rentables et compétitives.