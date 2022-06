Législatives : le Rassemblement national bouscule le nord Franche-Comté

Emeric Salmon en tête dans la 2nde circonscription de Haute-Saône (32,98 % des suffrages exprimés). Nathalie Fritsch en tête dans la 3e circonscription du Doubs (25,78 %). Géraldine Grangier en tête dans la 4e circonscription du Doubs (30,36 %). Les candidats du Rassemblement national sont en tête dans trois des cinq circonscriptions du nord Franche-Comté. Mais ils se hissent au second tour des élections législatives, programmé le 19 juin, dans les cinq circonscriptions. Dans le Territoire de Belfort, Sophie Carnicer, dans la seconde circonscription (19,15 %), et Christophe Soustelle (21,42 %), dans la première, enregistrent des résultats moins bons que leurs homologues, mais se hissent quand même au second tour. Contrairement à 2017, les candidats du Rassemblement national ont transformé l’essai de leur dynamique de la présidentielle. « Les choses ont changé en 5 ans », note Christophe Soustelle, qui estime qu’il y a une bonne « alchimie » entre le national et le local, les idées de Marine Le Pen et les candidats de 2022. « [Les électeurs ont voulu y croire, ajoute-t-il. Nous allons continuer à nous battre. » Il a dénoncé « les pratiques tordues du système Meslot », critiquant la lettre envoyée par certains maires de la circonscription invitant à voter Ian Boucard.

Dans le Territoire de Belfort, les deux candidats de la majorité présidentielle sont éjectés de la course dès le première tour, malgré les bons scores d’Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, le 10 avril, qui avait fait mieux qu’en 2017 ; les deux députés du Territoire de Belfort seront donc forcément dans l’opposition. Emmanuel Macron a enregistré 8 426 voix dans la première le 10 avril et 8 342 voix dans la seconde. Ce dimanche soir, Thiébaud Grudler, dans la première circonscription (Sud), a comptabilisé 4 671 voix, divisant quasiment par deux les voix cumulées par Emmanuel Macron. Baptiste Petitjean, le candidat chevènementiste de la majorité présidentielle, dans la seconde (nord), comptabilise 4 134 voix, soit deux fois moins qu’Emmanuel Macron il y a quelques semaines. La candidate frontiste le devance de 173 voix. Dans cette circonscription, le député sortant, Michel Zumkeller (UDI), termine 4e. Il ne se remet pas de la candidature dissidente de Didier Vallverdu (Les Républicains, sans investiture), qui doit aussi prendre des voix à Baptiste Petitjean, estime ce dernier. Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort, a dénoncé l’« égo démesuré » du maire de Rougemont-le-Château, « qui a fait perdre la circonscription » et « son camp ». Florian Chauche, le candidat de l’union de la gauche (Nupes), termine largement en tête dans cette circonscription, avec 1 636 voix d’avance sur Sophie Carnicer. Il recueille 26,42 % des suffrages exprimés, un taux supérieur à la moyenne nationale, de 25,6%, première force politique de ce premier tour. Heureux d’arriver en tête, il ne « se réjouit pas » pour autant de la forte abstention. Et il appelle « tous les républicains et démocrates à soutenir [sa] candidature ».