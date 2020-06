Jean-Paul Roland : « Les Eurockéennes arriveront à passer »

En tout cas, le retour des Eurockéennes ne peut s’imaginer qu’avec la possibilité d’une jauge pleine. Parce que le festival doit être vivant. En communion. Et non pas avec une jauge divisée par 12, si on applique les règles actuelles. « On ne discute pas les règles sanitaires », rassure Jean-Paul Roland. Mais l’expérience du festival ne peut pas se faire sans cette dimension populaire. Avec la fédération de festival De Concert, les Eurockénnes ont adressé des propositions au ministre pour écrire ce futur. Les 28 festivals affiliés à cette fédération regroupent 3 millions de spectateurs chaque année, pèse 200 millions d’euros de chiffre d’affaires et créent 13 000 emplois. Aujourd’hui, ce sont ces réponses qu’attendent les acteurs de la culture, Eurockéennes en tête. Et malgré cette annulation 2020, Jean-Paul Roland reste confiant : « On ose croire que le public reviendra. » Fidèle.