Industrie : « T’es une femme, tu ne peux pas porter. Je le ferai plus tard »

En France, les femmes n’occupent même pas un emploi sur trois dans l’industrie (29,2 %). Et dans l’emploi total, seulement huit femmes sur 100 qui ont un emploi (8,3 % exactement) travaillent dans l’industrie, alors que ce taux est de 18,8 % chez les hommes. Dans la promotion d’Adeline Matter, il y a 24 personnes, et 4 femmes. « Les écoles tentent de mettre cet aspect en avant, rappelle la jeune femme. Depuis 3 ans, la brochure de notre école, c’est une femme. » Et elle a l’impression qu’il y en a de plus en plus. Dans sa formation précédente, à l’IUT d’Haguenau, elles étaient 6 femmes, sur 40, dans sa formation Génie électrique et informatique industrielle (GE2I). Mais l’année d’avant, elles n’étaient que 2 ! À l’occasion d’un stage chez un équipementier automobile, elle a aussi travaillé dans un service où il n’y avait que des femmes… La mission ? Étudier les machines-outils, qui sont « pensées pour les hommes ». L’enjeu était d’avoir des machines plus flexible et qui ne dépendent pas d’une morphologie. « Les usines s’ouvrent », apprécie l’élève ingénieure.