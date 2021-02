General Electric : les sites de Bourogne et de Belfort sont bloqués

« On ne touchera pas à nos acquis », lance Cyril Caritey, délégué syndical CGT dans l’entité turbines à gaz de General Electric. Depuis jeudi, l’usine de Bourogne, qui fabrique des pièces de turbines, est bloquée. Elle a été rejointe dans son mouvement par l’atelier de Belfort, qui assemble les turbines, bloqué depuis lundi. Une turbine à gaz 9HA, la plus puissante du monde, devait quitter Belfort en début de semaine. Elle est bloquée dans les ateliers. Le mouvement est parti directement des salariés. Ils ont d’abord débrayé. Une fois. Deux fois. Puis ont bloqué. Plusieurs centaines de salariés se relaient, par équipe, pour tenir les piquets de Belfort et de Bourogne.

« Ce qui a mis le feu aux poudre, explique Karim Matoug, délégué syndical CGT, c’est la présentation de l’agenda social. » Un agenda dans lequel on touchait aux RTT, on évoquait aussi une modification des horaires. On remettait en cause aussi « les temps de douche », explique Karim Matoug. « Aujourd’hui, les temps de douche sont compris dans le temps de travail. Un usage qui date des années 1980, car les ouvriers sont exposés à divers produits chimiques, explique le délégué syndical. On ne veut pas les supprimer. Par contre, il faut enlever plusieurs jours de RTT en compensation. Le compte n’y est pas. »

« C’est clairement une attaque contre nos acquis sociaux », souffle un délégué syndical Sud Industrie, de Bourogne. Le compte n’y est pas non plus, pour une partie des salariés, sur l’enveloppe globale dédiée aux revalorisations salariales. Il y a un problème de « répartition », dénonce Karim Matoug.