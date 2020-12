General Electric : les salariés d’hydro ont déposé leur projet de reprise Florange

Les Hydros de Belfort imagine un projet de reprise de leur activité, alors que General Electric a décidé d’enterrer l’établissement belfortain (89 salariés), avec le nouveau plan de restructuration lancé au mois de septembre dans cette entité. Depuis le début de l’automne, des salariés planchent sur cette alternative, en parallèle du déroulement de la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de la loi Florange, approuvée en 2014. Tout employeur de plus de 1 000 salariés qui décide de fermer un établissement et de procéder à des licenciements économiques doit obligatoirement rechercher un repreneur. Les salariés peuvent aussi déposer un projet. L’entreprise se doit de donner accès à la documentation demandée, afin d’élaborer le projet de reprise. L’enjeu est notamment de récupérer des outils et de la documentation pour relancer une activité, imaginée autour d’une cinquantaine de personnes (le projet détaillé ici). General Electric voit cette idée comme la création d’un concurrent ; la réalité est peut-être plus subtile.