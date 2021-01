ÉvolitY : les travaux de modernisation de la ligne 3 débutent dans le pays de Montbéliard

L’idée de la mise en place d’un réseau de transport à haut niveau de service (THNS) n’est pas neuve à Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). Elle a été portée d’abord par la majorité socialiste, qui a engagé les premières études en 2012. Elle a été reprise par la majorité Les Républicains dès 2014. Mais Marcel Bonnot, alors président de PMA, avait ajusté le projet pour ajouter deux lignes THNS, à coût constant, soit 100 millions d’euros d’investissements. Surtout, il avait dû concilier avec une opposition forte de la municipalité de Montbéliard. Elle estimait que l’ancien projet « étouffait » la cité des Princes. Le nom avait donc aussi été changé.

Pour permettre cet accroissement du dispositif, des économies ont été faites en supprimant notamment le projet de passage sous rail, rue du Parc, à Montbéliard, près du siège de l’agglomération. Le réseau évolitY est en service depuis avril 2019.

« La ligne 3 THNS renforce le réseau évolitY qui ‘s’inscrit dans une offre de service de transports globale pour les habitants du territoire », confie Charles Demouge, le président de l’agglomération. Les travaux de modernisation, qui seront beaucoup moins lourds que ceux des deux premières lignes, consistent surtout en des mises à niveau des quais, l’installation du réseau d’informations des voyageurs et la mise en place d’un système de priorisation des feux tricolores en faveur des bus, au niveau des carrefours. « Les travaux vont permettre de garantir un temps de transport égal, et ce à tout moment de la journée », assure Charles Demouge. Et de réduire légèrement le temps de trajet.