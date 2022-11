Europe Ecologie Les Verts fustige l’immobilisme du Pôle métropolitain 

Dans leur communiqué, EELV liste tous les points de tension au sein du Pôle métropolitain mais surtout entre Belfort et Montbéliard, qui empêche, selon lui, des avancées dans tous les domaines. Les élus commencent par le développement économique et les emplois. Pour eux, le Pôle métropolitain « disperse ses moyens » faute « d’une organisation efficace et collective.» En rappelant que c’est bien le Pôle métropolitain qui reçoit les financements régionaux et européens mais qui n’a pas « la latitude pour les conduire ».

Le groupe relève que rien n’est fait non plus pour mieux gérer la gestion du foncier, de l’habitat et des friches industrielles. Tout comme l’eau. « L’absence de vision globale de sa préservation et de sa consommation comme de sa juste répartition ne permet pas une approche opérationnelle de sa gestion.»

EELV revient aussi sur les dernières polémiques. Les transports urbains, bloqués par une guerre entre Belfort et Montbéliard (lire notre article). Le sujet des déchets et de l’usine d’incinération, marqué par « l’absence de politique commune » et un « doublon des moyens financiers.» (lire notre article) Ainsi que sur le sujet du sport : « Les dernières communications sur le futur centre de formation de notre seul club professionnel démontrent l’incapacité à construire une politique sportive.»

Au terme du communiqué, une demande est formulée : celle de dépasser les « guerres de clochers pour penser une organisation territoriale pour les 100 ans à venir.» EELV plaide pour une communauté urbaine unique avec une élection au suffrage direct, qui est pour le groupe politique le seul moyen de « répondre aux défis qui nous attendent ».