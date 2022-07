Déchets : les élus de Pays de Montbéliard Agglomération gardent leur usine d’incinération et rejettent le Sertrid

« On a empoigné ce sujet que par les produits sortant de l’usine » , regrette Marc Tirole, maire de Dampierre-les-Bois. Il aurait aimé un raisonnement global sur les déchets à l’échelle du nord Franche-Comté, intégrant notamment une réflexion sur les biodéchets, qui sera prochainement demandée aux élus. Nicolas Pacquot a proposé de lancer un appel à projets commun, avec les Belfortains, pour construire « une giga-centrale de production d’énergie multimodale ». Un projet, comme acte fondateur. Et de souligner surtout que l’usine de Bourogne est à l’arrêt car il lui manque de la matière à brûler. « On a une usine en vide de four », insiste-t-il pour rappeler la pertinence d’opter pour ce transfert. Daniel Granjon de rappeler aux élus que l’usine de Belfort a été « surdimensionnée », occasionnant ce déficit chronique.

Dans ce débat, les partisans de la rénovation de l’usine montbéliardaise retiennent principalement deux arguments : la maîtrise de sa politique ; et la valorisation de ses déchets. Et dans une lettre reçue par Charles Demouge lue à l’assemblée, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) souligne bien que l’un des défauts du dossier Sertrid, c’est l’absence de valorisation de la chaleur générée par l’incinération. « Une mutualisation à Bourogne sans réseau de chaleur à Bourogne n’est pas un bon scénario au plan environnemental », indique l’Ademe dans son courrier, qui regrette le manque « de prise de conscience des enjeux » chez les Terrifortains, autant sur la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) que sur le prix de la chaleur fatale indique l’Ademe. À l’inverse, si cette valorisation existait, le scénario Bourogne « serait le meilleur pour tous », note-t-il.

Malgré lui, ce débat repose une question : la conception du Sertrid ; et la définition d’une politique globale des déchets à l’échelle du Territoire de Belfort, qui intègre collecte, incinération et valorisation. Cette dernière a pesé lourd dans le choix des élus de Pays de Montbéliard Agglomération, en adoptant la rénovation d’un four de leur usine d’incinération, avec 71 voix pour, 34 voix contre et 6 abstentions.