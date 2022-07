« Didier Vallverdu ne sera pas le candidat des Républicains aux prochaines législatives »

638 voix. C’est ce qui prive Michel Zumkeller, candidat UDI, du second tour des élections législatives dans la 2nde circonscription du Territoire de Belfort, le 12 juin (lire notre article). Et la raison est toute trouvée, selon Ian Boucard et Damien Meslot, du parti Les Républicains. « Uniquement » la division de leur famille politique, avec la candidature dissidente de Didier Vallverdu (lire notre article). « Cela a contraint les électeurs modérés à un choix entre deux extrêmes », déplore Damien Meslot, président de la fédération départementale du parti Les Républicains, et maire de Belfort. Le 19 juin, le candidat du rassemblement de la gauche (Nupes), Florian Chauche, a battu la candidate du Rassemblement national Sophie Carnicer (lire notre article). Damien Meslot observe aussi une croissance du nombre des votes blancs entre 2017 et 2022 (427 en 2022 contre 208 en 2017), signe, selon lui, de la confusion instaurée chez les électeurs par cette candidature dissidente.

« Quand on prend les chiffres, observe Damien Meslot, s’il n’y a pas la candidature de Didier Vallverdu, on aurait un député de la droite républicaine. » Le maire de Belfort, qui a été député de 2002 à 2017, regrette que Didier Vallverdu n’ait pas respecté sa parole, alors qu’il s’était engagé à respecter l’investiture du parti. Si l’investiture de Michel Zumkeller était une décision nationale, Damien Meslot et Ian Boucard, largement réélu député au second tour, rappellent qu’elle a été entérinée à l’échelle locale. « En privilégiant l’individu, on aboutit à un désastre », regrette le patron des LR. Et d’estimer : « Didier Vallverdu a manqué à ses devoirs vis-à-vis des électeurs et de ses amis politiques. »

Le parti a donc décidé que « Didier Vallverdu ne sera pas le candidat des Républicains sur cette circonscription pour les prochaines élections [législatives] ». Le maire de Rougemont-le-Château, également vice-président du conseil départemental, n’est pas exclu du parti. Mais Damien Meslot de prévenir : « On pourrait reconsidérer cette position si cela [se reproduisait] ». Le maire de Belfort souligne toutefois que la défaite le décridibilise déjà grandement et que c’est une punition en soi. C’est « une faute grave » mais les deux élus n’oublient pas que Didier Vallverdu a « combattu à nos côtés pendant un certain temps ».