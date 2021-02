Covid-19 : les données de la pandémie en Bourgogne-Franche-Comté

45 cas de variants dits britanniques et sud-africains ont été́ confirmés dans la région à ce jour, dans tous les départements, à l’exception de la Nièvre. Ce jeudi, six cas de variants africains avaient été confirmés dans le Territoire de Belfort (notre article), dont le laboratoire BioAllan est dorénavant équipé pour les détecter, ce qui n’était pas le cas avant. « Ces chiffres restent à interpréter avec précaution : la recherche de variant sur les PCR positives tend à se systématiser mais ne permet pas encore de disposer d’une image exhaustive de leur diffusion », tempère à ce sujet l’ARS. L’enjeu est de ralentir au maximum la propagation du virus, afin de vacciner les plus fragiles. « Chacun peut s’engager dans cette course contre la montre en respectant les règles communes et les gestes barrières, en se faisant tester au moindre doute et en restant chez soi en cas de symptômes ou de contact avec une personne malade », rappelle l’ARS.