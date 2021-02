Covid-19 : le variant africain détecté dans le Territoire de Belfort

Deux cas du variant africain – on ne dit plus sud-africain car il s’est propagé à l’ensemble du continent – ont été détectés dans le Territoire de Belfort ce mercredi a-t-on appris auprès du préfet, Jean-Marie Girier. Selon nos informations, quatre autres cas de ce variant ont été détectés ce mercredi après-midi, 3 février. Ces quatre nouvelles personnes ont des liens professionnels, mais on ne sait pas aujourd’hui s’il y a un lien avec les deux enfants.

Un dépistage est proposé conjointement par l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté et l’Éducation nationale au collège Lucie-Aubrac de Morvillars et à l’école élémentaire de Bourogne ce jeudi et ce vendredi. Cela représente plus de 500 personnes. « Il est demandé aux enfants de venir à l’école ce jeudi avec leur carte vitale ou celle de leurs parents, ainsi qu’un mot des parents les autorisant à se faire dépister. La carte vitale est indispensable pour permettre ensuite à la CPAM d’organiser le suivi (« tracing ») des personnes testées », expliquait à ce sujet France Bleu Belfort-Montbéliard.