Covid-19 : le rebond épidémique se poursuit en Bourgogne-Franche-Comté

Sur la dernière période de 7 jours, un peu plus de 18 651 tests ont été́ enregistrés sur la dernière période de 7 jours. On enregistre 124 cas positifs, contre 90 la semaine dernière, alors que plus de 20 000 tests avaient été alors effectués. Des données qui appellent à la vigilance et au respect des gestes barrières.

« Depuis la sortie du confinement, plus de 380 signalements de situations en collectivités ou toute autre forme de regroupements de cas ont été́ opérés auprès de l’ARS, une douzaine restant en cours d’investigation, de traitement ou de suivi », indique finalement l’ARS.