Covid-19 : la pression de la 3e vague se renforce

Le taux d’incidence, qui mesure le nombre de personnes touchées par la covid-19 pour 100000 habitants, continue de croître en Bourgogne-Franche-Comté, s’établissant à 343 pour 100 000 habitants. Il est à près de 500 dans le Doubs. Dans le nord Franche-Comté, il est de 352, légèrement supérieur au seul Territoire de Belfort. Dans le calcul des données épidémiologiques, le lundi 5 avril, férié, a été exclu des analyses « pour neutraliser le biais d’interprétation auquel il pourrait conduire compte tenu de la quasi absence de résultats de dépistage enregistrés cette journée », indique l’agence régionale de santé dans son communiqué de presse hebdomadaire.

Selon les territoires, le taux de positivité des tests oscille entre 6 et 9 %. Cette situation entraîne un afflux de patient. À l’hôpital Nord-Franche-Comté, on accueille actuellement 86 patients pour des formes graves de la covid-19, informe l’établissement, dont 55 en hospitalisations conventionnelles, 19 en réanimation et 12 en unités de soins de suite et de réadaptation. La semaine dernière, il n’y avait que 47 patients, soit une hausse de près de 83%. Il y avait déjà 15 patients en réanimation.