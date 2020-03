Covid-19: « Il faut se poser les justes questions dans chaque entreprise »

« Il n’y a pas de discours divergent qui opposerait d’un côté la sécurité de la population et de l’autre la continuité économique », a affirmé d’emblée le préfet de Région, Bernard Schmeltz, lors d’un point presse commun avec le directeur régional de la Direccte, du directeur régional des finances publiques et du directeur de la Bourgogne de l’Urssaf.

Et le préfet d’insister sur la nécessité de « soutenir la vie économique essentielle de la nation ». Pas de liste de secteur à établir, explique-t-il, mais une analyse assez fine à faire au niveau de chaque entreprise sur la chaîne économique dans laquelle elle se trouve et pour laquelle un maillon manquant pourrait avoir des conséquences graves, par effet domino.

Pour appuyer son propos, le préfet s’appuie sur une fromagerie de l’Yonne qui a dû stopper sa production faute de pièces de rechanges, d’une entreprise de Côte d’or de production de plats pour préparés pour les Ehpad confronté à des problèmes de livraison des étiquettes nécessaires à la traçabilité.

Autre exemple cité par le préfet de région : une entreprise de carton peut être fournisseur d’entreprises d’alimentation, voire de producteurs de masques de protection pour le personnel soignant. « Il faut se poser les justes questions dans chaque entreprise, en fonction du type de clients que l’on a », explique-t-il.