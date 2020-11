Confinement : le retour de l’équipe VSD est reporté à PSA Sochaux

Avec FO et la CFTC, la CFE-CGC a donné un avis favorable pour la mise en place éventuelle d’un dispositif d’activité partielle, tout en réclamant qu’elle « soit la plus minime possible pour éviter une baisse des salaires et garantir un maintien des activités ». À ce sujet, « la CFDT s’inquiète de ce basculement qui va socialement peser sur toute la filière automobile et accroitre les difficultés pour bons nombre de salariés. L’urgence est sanitaire, mais elle est aussi sociale ». Le syndicat réclament une négociation sur cette activité partielle de longue durée. La CGT a émis un avis défavorable sur ce chômage partiel. « Comment PSA peut encore demander aux membres du CSE de se prononcer sur l’activité partielle et de solliciter les caisses de l’État quand on sait que 164 millions d’euros de l’entreprise vont servir à un rachat et destruction de 10 millions d’actions afin d’augmenter leur cours en bourse et permettre aux actionnaires d’empocher plus de dividendes », questionne le syndicat.

PSA Sochaux devait retrouver ainsi un effectif proche de 2 000 travailleurs temporaires complétant les 7 300 salariés en contrats à durée indéterminée (CDI). Et l’usine devait retrouver quasiment son rythme d’avant confinement. Au moment de ce nouveau confinement, l’usine sochalienne produisait près de 2000 voitures par jour.