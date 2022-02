Belfort : les cinq dossiers au cœur d’une visite présidentielle à General Electric

Depuis plusieurs mois, EDF et General Electric négocient. L’encore conglomérat américain va vendre l’activité nucléaire, qu’il a achetée en 2015 à Alstom. Les discussions ont été dures. Les négociations difficiles. Comme Le Trois l’évoquait au mois de novembre et comme l’a confirmé Challenge début janvier, le prix de vente dépasse le milliard d’euros. Au-delà du prix, ce qui importe, c’est le contenu de la vente. Quel périmètre ? Quel projet industriel ? Des restructurations sociales sont-elles déjà envisagées ? En novembre, on évoquait un périmètre de rachat large. Mais comprend-t-il, par exemple, l’activité des supraconducteurs, essentielle à la relance de la filière nucléaire, au déploiement de la technologie des small modular reactor (SMR). General Electric a aussi besoin de cette activité pour ses éoliennes de nouvelle génération. Le visite d’Emmanuel Macron ne sera validée que si le deal entre l’énergéticien français et l’industriel américain est finalisé. Un conseil d’administration d’EDF est programmé ce lundi. En parallèle, on souffle la venue de Larry Culp, le patron de GE, en France. Les ingrédients sont réunis pour une officialisation du deal. Mais les paramètres sont nombreux pour reporter, annuler, amender… Les deux entreprises étant cotées en bourses, elles sont donc soumises à des règles strictes quant à la publication d’informations les concernant. Le contexte social français et au sein d’EDF, autour du prix de l’électricité, a sûrement pesé dans le retard pris par cette signature. Le contexte géopolitique ukrainien pèse aussi. Dans la balance du rachat, il y a l’opportunité de travailler avec l’acteur nucléaire russe Rosatom, actuel client de General Electric ; un client important pour le niveau d’activité belfortain. Le climat entre Washington et Moscou influe forcément sur la dynamique du deal.