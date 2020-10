Audincourt : un arrêté de Martial Bourquin autorise l’ouverture des commerces

Ce vendredi, le ministère de l’Économie a demandé aux grandes surfaces et à la Fnac, ouvertes, à fermer leurs rayons livres. Mais le e-commerce peut lui se poursuivre. Certains parlent « d’un tapis rouge ». Cette inégalité est pointée du doigt par Martial Bourquin. Si cette inégalité n’est plus valable pour les livres, elle l’est encore pour les rayons vêtements, fleurs et chaussures, dont les rayons sont ouverts en supermarchés. Alors que les commerces de proximité « ont été contraints de fermer », déplore l’ancien sénateur Martial Bourquin.

Les sénateurs ont adopté un amendement, à l’unanimité, contre l’avis du Gouvernement, pour permettre aux préfets « d’autoriser, à titre dérogatoire et lorsque les conditions sanitaires le permettent, l’ouverture de commerces de vente au détail », peut-on lire dans un communiqué de presse de Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort. « Comment défendre et justifier l’ouverture des grandes surfaces qui concentrent une forte clientèle, et en même temps, la fermeture des coiffeurs, libraires ou fleuristes qui attirent une clientèle plus éparse ? » questionne Cédric Perrin, estimant « légitime » l’incompréhension des petits commerces.

Ce vendredi, un fonctionnaire de l’État signifiait au Trois qu’un arrêté municipal ne pouvait pas supplanter un décret du Gouvernement. La préfecture de l’Yonne rappelait ce vendredi dans un communiqué, à la suite d’une décision similaire du maire de Migennes, qu’un maire ne peut pas « prescrire par arrêté municipal des règles contraires à un texte de portée générale, pris par le gouvernement qui s’applique à l’ensemble du territoire ». Les commerçants sont aussi « dans l’obligation d’appliquer les mesures nationales ».