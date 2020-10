Alstom se prépare au passage des trains à hydrogène en France

Quatre conseils régionaux se sont positionnés pour accompagner ce développement, avec l’achat de 14 trains : Auvergne-Rhône-Alpes ; Occitanie ; Grand Est ; et Bourgogne-Franche-Comté. Pour cette dernière, la technologie sera testée sur la ligne Auxerre – Laroche-Migennes. Ces collectivités sont associées à l’État – qui a annoncé récemment 7 milliards d’euros pour développer la filière hydrogène – et Alstom pour développer la technologie.

Si la technologie hydrogène est développée à Tarbes (Haute-Pyrénées), dans le cadre du chaînon de traction, et les moteurs à Ornans (Doubs), les trains régionaux d’Alstom sont aujourd’hui conçus et assemblés à Reichshoffen (Bas-Rhin). Mais l’usine doit être cédée dans le cadre du rachat de Bombardier transport par Alstom. « Je ne suis pas du tout habilité à parler de Bombardier, répond Yannick Legay, avant de rassurer. Le contrat en cours prévoit bien qu’Alstom sera présent et qu’Alstom assure la définition et la mise en service de ces trains. » Yannick Legay évoque aussi « des accords avec le repreneur » pour garantir le train choisi par les Régions et la SNCF.

Ce passage à l’hydrogène n’est pas si simple. « Comment amène-t-on l’hydrogène ? Comment on la stocke ? Comment remplit-on les trains ? Où ? Comment assure-t-on l’entretien et l’homologation ? » liste finalement le directeur technico-commercial. Ce sont toutes ces questions qui sont aujourd’hui sur la table pour développer le train à hydrogène en France. Et cette réflexion s’inscrit dans une démarche à 10 ans, où « toute une flotte en France de trains diesel arrive en fin de vie », explique Yannick Legay. L’enjeu, insiste le directeur, c’est de créer « le système autour » et de le « roder » pour ne pas être au pied du mur en 2030. La Bourgogne-Franche-Comté fait ce pari. Et la Région va recevoir 4 millions d’euros supplémentaire pour accélérer l’expérimentation.