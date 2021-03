Alstom : la fabrication à Belfort du TGV du futur n’efface pas les doutes [analyse]

Quoi qu’il en soit, la charge liée au TGV n’est pas suffisante pour Belfort, qui a une double activité ferroviaire. La spécialité du site belfortain, c’est la fabrication des locomotives. On termine actuellement les derniers contrats, avec la Suisse et le Maroc. C’est l’absence de contrats sur ce marché qui entraîne la future sous-charge, qui durera au moins 18 mois (notre article). De nombreux espoirs sont placés dans un contrat avec l’Ukraine. Il pourrait concerner 50 à 80 locomotives, soit plus de 5 ans de travail pour Belfort précise Damien Meslot. C’est en négociation et la décision sera politique. Elle est menée entre États. « Ce sont toujours des négociations très longues », observe le maire de Belfort, qui se veut plutôt rassurant sur les ambitions d’Alstom.

Pour autant, ils sont nombreux à se demander si toutes les chances sont données à ce marché et à ce produit, où les marges sont faibles. Une réalité d’autant plus prégnante depuis le rachat de Bombardier transport, qui développe aussi une locomotive performante, la Traxx (relire notre article à ce sujet). Lorsque l’on sait qu’Alstom ne s’est pas positionné sur un marché de locomotives en Allemagne, le doute s’épaissit. Mais pour comprendre ce non choix, il faut remonter en 2016. « Dans l’accord de 2016 (sur la maintien de l’activité à Belfort, NDLR), Alstom devait investir 40 millions d’euros avant fin 2018 pour développer la locomotive H4 », explique une source bien informée de l’industriel. Mais ces 40 millions n’ont jamais été investis. Ils ont permis « d’éponger les pertes du marché suisse », poursuit cette source. Le problème, aujourd’hui, c’est que la gamme n’a pas été développée a priori. Pour répondre à un appel d’offre, il faut toujours proposer une adaptation de la locomotive, ce qui génère des coûts supplémentaires. Si le volume d’achat de locomotives est trop faible, l’offre n’est pas concurrentielle car les coûts fixes de la locomotive sont trop élevés. C’est notamment pour cela qu’Alstom ne s’est pas positionné sur ce contrat allemand. C’est une donnée qui handicape sérieusement l’activité et Belfort.