Alstom : le spectre d’un plan de départs volontaires inquiète à Belfort

La perspective d’une sous-charge dans les ateliers de Belfort n’est pas une nouveauté. On l’anticipe depuis quelques mois. Les projets des locomotives Prima M4, au Maroc, et Prima H4, en Suisse, arrivent à terme. Le programme de 12 motrices de TGV Euroduplex, commandées en 2019 par la SNCF, également. Des trains qui seront mis en service en 2021 et 2022 pour les derniers nommés. Ce dernier projet sera remplacé, prochainement, par le TGV du futur. Par contre, aucun marché n’assure la suite des projets marocain et suisse. Pour les représentants du personnel, la sous-charge dans les ateliers doit se faire sentir au cours de l’été. Une porte-parole d’Alstom évoque l’automne.

Et même si Alstom signait un contrat aujourd’hui, par exemple avec l’Ukraine, comme c’est espéré, le temps de mise en place de la production ne résoudra pas cette situation. Et le TGV du futur ne sera pas suffisant en soi. « Il y aura donc obligatoirement un problème de sous-charge », relève Alain Lugenbuhler. André Fages estime cette période de sous-charge entre 1 et 2 ans, en fonction des commandes enregistrées. Pis, les syndicats regrettent qu’il ne soit pas facile « d’avoir des garanties sur l’avenir », glisse Alain Lugenbuhler.

Du côté de la direction, on se veut rassurant. L’activité est « nominale » pour le bureau d’études, qui travaille notamment sur « la nouvelle génération d’Avelia Horizon », le TGV du futur (TGV M, pour la SNCF), explique une porte-parole. Du côté des ateliers, on précise que l’activité des motrices TGV Euroduplex se termine et que l’activité du TGV du futur « démarre », avec de la charge jusqu’en 2028. « Il n’y a pas encore énormément de monde », modère Eddy Cardot, délégué syndical CGT.

La porte-parole confirme qu’il n’y a pas de nouveaux contrats sur les locomotives Prima derrière ceux de la Suisse et du Maroc, reconnaissant, sans le formuler, une baisse de charges à prévoir dans ces secteurs dans les prochains mois. « Les équipes travaillent à différentes opportunités », précise cette même source. La direction insiste aussi sur les bonnes perspectives de l’activité services, qui emploie 95 personnes, « qui se développe bien et qui a une visibilité à 8 ans », apprécie la porte-parole. Selon nos informations, ces derniers mois, l’activité des ateliers était dédiée, peu ou proue, à environ 50% aux motrices TGV et à 50% aux locomotives Prima ; les services ne correspondent qu’à une petite partie de la charge.