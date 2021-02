Alstom : à Belfort, les syndicats restent dubitatifs du rachat de Bombardier

André Farge pointe aussi du doigt les nombreux soucis opérationnels de l’industriel canadien, évoquant notamment les problèmes techniques des rames du métro de New York ; il y a un an, l’agence qui gère le réseau new-yorkais a même retiré 298 rames fabriquées par Bombardier, « en raison de problèmes de sécurité sur les portes », note Radio Canada. En janvier 2019, des livraisons avaient aussi été suspendues. Et de nombreux retards avaient été enregistrés.

Cette situation réveille de vieux souvenirs douloureux aux plus anciens d’Alstom, à l’époque du Grand Alstom, où l’activité ferroviaire côtoyait encore les chantiers de l’Atlantique et la filière énergie. Les anciens espèrent que le rachat de Bombardier n’est pas une idée cavalière comme fut la décision de racheter une activité de turbine à ABB ; un choix catastrophique qui conduit, en 2003, au plan de sauvetage piloté par Nicolas Sarkozy et à l’entrée au capital de Bouygues. « L’histoire ne se répète pas, mais elle a [parfois] le hoquet », craint André Farge.

La grande inquiétude des syndicats concerne les emplois. « Nous savons que dans ce genre d’opération de fusion, la variable d’ajustement, c’est la masse salariale », observe André Farge, qui regrette l’absence de positionnement quant au maintien des emplois. « Nous n’avons pas de vision à moyen terme », poursuit-il. « À un moment donné, il y aura de la casse, prévient Eddy Cardot. Peut-être pas dans l’immédiat, mais dans les années à venir. » Les deux représentants du personnel ciblent notamment la situation des deux usines du Nord : celle de Crespin, qui appartenait à Bombardier transport, et celle de Valencienne. Les deux adressent des marchés similaires, pour des métros et des trains péri-urbains. « Les synergies vont-elles permettre de garder les 4 000 salariés à Crespin et Valencienne », questionne Eddy Cardot. Aujourd’hui, il y a de la charge, mais qu’en est-il dans 3 à 4 ans s’interroge le représentant du personnel. Va-t-on garder les bureaux d’études, les deux usines de fabrication. « Nous avons des craintes pour les collègues du nord », avoue André Farge. « Nous, on proposait de faire un groupement d’intérêt économique », rappelle Eddy Cardot, car « du travail, il y en a pour tout le monde ».