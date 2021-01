Alstom rachète officiellement Bombardier pour 5,5 milliards d’euros

Alstom met en avant la complémentarité des deux groupes. « Le Groupe aura un rayonnement commercial sans égal dans toutes les géographies, grâce à la complémentarité́ des deux entreprises », insiste-t-il. Alstom a déjà des clients en France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil. Bombardier Transport est présent au Royaume-Uni, Allemagne, dans les pays scandinaves, la Chine et l’Amérique du Nord. Le nouvel ensemble compte une base installée de 150 000 véhicules.

Le groupe se tourne toujours vers les innovations de pointe, en témoigne le train à hydrogène. Elle se tourne aussi vers l’automatisation de la conduite des trains et vers des matériels roulants et des infrastructures « efficients sur le plan énergétique ». « Rassemblant environ 17 500 ingénieurs et talents en R&D des deux groupes, consolidant un héritage riche de 10 000 brevets et incorporant des technologies additionnelles significatives de Bombardier Transport, par exemple en maintenance prédictive, en signalisation et en opérations digitales, le Groupe sera en mesure de développer des solutions à un rythme accéléré́ et à plus grande échelle pour faire de la mobilité́ de demain une réalité́ », relève le nouveau groupe.