3,5 milliards d’euros pour l’hydrogène d’ici 2023

Un autre appel à projet, doté de 350 millions d’euros, et intitulé Briques technologiques et démonstrateurs, « vise à développer ou améliorer les composants et systèmes liés à la production et au transport d’hydrogène, et à ses usages tels que les applications de transport ou de fourniture d’énergie », indique le dossier de presse relatif à cette stratégie. On annonce en 2021 la construction d’un projet d’intérêt européen, à l’image de l’Airbus des batteries. « Ce projet pourra également concerner des projets de «gigafactory» d’électrolyseurs en France, ainsi que l’industrialisation d’autres briques technologiques (piles à combustible, réservoirs, matériaux…), dans une logique d’intégration de la chaîne de valeur au niveau européen », indique le dossier de presse. Une dotation financière de la France de 1,5 milliards d’euros est réservée à cette action.

En 2021, un troisième appel à projet portera sur un programme prioritaire de recherche (PPR), intitulé « applications de l’hydrogène ». Doté de 65 millions d’euros, il « permettra de soutenir la recherche en amont et de préparer la future génération des technologies de l’hydrogène (piles, réservoirs, matériaux, électrolyseurs…) ». 30 millions d’euros sont aussi destinés à la formation, qu’elle soit initiale ou continue, « pour développer les compétences ».