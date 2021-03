10 millions d’euros à McPhy s’il s’installe dans le nord Franche-Comté

Dans un communiqué de presse, Christophe Grudler, député européen MoDem, annonce que 10 millions d’euros ont été fléchés par le fonds, confirmant plusieurs sources. Cette usine doit permettre de recruter 450 personnes ; le plein emploi est envisagé en 2026. McPhy, dont le siège social est dans la Drome, dispose d’usines en France, en Italie et en Allemagne. McPhy veut développer les électrolyseurs de très grandes capacités pour s’engager des projets de grande envergure (> 100MW).

Le fonds a accompagné pour le moment des projets matures et des projets d’envergure. Dans les dossiers encore en cours d’instruction, on trouve aussi des PME et des ETI précise Guy Maugis. Et ce fonds a aussi toute légitimité à accompagner ces projets. « Nous ne voulons pas nous limiter qu’à ces gros dossiers », relève Guy Maugis. « Il y a de très nombreuses sociétés avec de bons savoir-faire », observe-t-il.

MacPhy Energy rejoint H2sys, Faurecia, Isthy et Macplus dans les dossiers validés (notre article). Plus de 15 millions d’euros ont été fléchés vers ces entreprises confirme Solutions fiducie. Guy Maugis et Benjamin Raillard, associé fondateur chez Solutions fiducie, insistent sur l’étude approfondie des dossiers afin d’écarter tous ceux qui profiteraient d’un effet d’aubaine de ce fonds et à l’inverse les démarches trop téméraires et pas assez travaillées. L’objectif est de créer de l’activité et des emplois, afin de pérenniser ce territoire industriel et d’accompagner le déploiement de la filière hydrogène.

Le comité de gestion devra annoncer de prochains dossiers finalisés le 8 avril. Le comité de pré-sélection Maugis se tient quant à lui le 9 avril, pour sélectionner de nouveaux candidats. Fin 2021, une grande partie de l’enveloppe devrait être fléchée. De son côté, McPhy doit dire avant l’été quel territoire il sélectionne pour installer son usine.