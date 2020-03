Un plan social tout en paradoxes à General Electric

La survie du site belfortain passera donc par un nouveau projet industriel. En cours de définition. L’un des engagements contractés dans l’accord du 21 octobre, pour assurer notamment des activités de projet, d’engineering et du commercial, à côté de la production. Un projet qui doit être dans l’esprit de l’accord signé en 2014 entre l’État français et General Electric lors de la branche énergie d’Alstom. « Aujourd’hui, le projet industriel avance super bien », salue Philippe Petitcolin. Plus de 60 réunions ont été organisées et 200 salariés ont été associés. « Les talents de l’entreprises se mobilisent », aime Philippe Petitcolin. Mais selon nos informations, la direction ne communique pas ces avancées à l’ensemble des salariés, pour ne pas « compromettre » leur mise en place. Cela ne contribue donc pas à limiter la sinistrose liée aux départs volontaires.

Aujourd’hui, 10 axes de développement ont été retenus, notamment dans la transition énergétique et les services auprès des clients. « Il y a des axes qui tiennent la route, apprécie Philippe Petitcolin. La direction et les syndicats sont sur la même ligne concernant ce projet industriel. On travaille ensemble pour le site de Belfort. » Ce projet industriel est animé par Jules Ngongang. Après cette première phase de réflexion, des équipes vont être constituées pour travailler ces business, qui seront soumis aux Américains dans les prochains mois. Une délégation sera envoyée outre-Atlantique pour les présenter. L’une des questions soulevée par de nombreux acteurs du site belfortain : a-t-on les capacités de convaincre les dirigeants mondiaux de General Electric de mettre en place ces axes de développement ? Ils sont également nombreux à espérer que Patrick Mafféïs, vice-président Europe de General Electric et à la tête du site belfortain, ait l’oreille attentive de Scott Strazik, le grand patron de la division gaz. Il en va de la pérennité du site belfortain à long terme.