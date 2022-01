Stellantis : un quart des Peugeot 3008 produits à Sochaux en 2021 étaient hybrides

265 000 véhicules ont été produits à l’usine Stellantis de Sochaux en 2021, contre 310 000 en 2020 et 515 000 en 2019 (retrouvez ici les productions depuis 2014). 62 % des véhicules produits en 2021 étaient des Peugeot 3008 ; en 2019, l’usine sochalienne a produit ce modèle à 245 932 exemplaires et à 258 460 exemplaires en 2018. En novembre, le millionième exemplaire de Peugeot 3008 était sorti de l’usine de Sochaux (notre article). 19 % de la production 2021 sont des Peugeot 5008, 14 % des Peugeot 308 et 5 % des Opel Grandland. Concernant ce dernier modèle, l’usine de Sochaux l’a produit pendant plusieurs mois, alors que l’usine allemande était à l’arrêt.

L’année 2020 a été marquée par d’importants arrêts de la production, liés à la pénurie de semi-conducteurs (notre analyse). Selon nos décomptes, plus d’une centaine de séances ont été annulées, soit un manque de près de 40 000 véhicules. La production de la Peugeot 308 a, quant à elle, été arrêtée le 9 septembre (notre article), dans le cadre de la transformation de l’usine vers le projet Sochaux 2022, en mono-flux. « C’est maintenant le site de Mulhouse qui assure la production de la nouvelle 308 », rappelle une porte-parole de l’usine sochalienne.